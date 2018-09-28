СБУ требует наказать телеканал NewsOne за "программирование агрессивного поведения"

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала от Национального совета по вопросам телерадиовещания предпринять меры против телеканала NewsOne за использование в эфире фраз "партия войны" и "братоубийственная война". Об этом в пятницу сообщило агентство "Украинские новости".

"Просим Национальный совет по вопросам телерадиовещания... рассмотреть вопрос о применении в отношении компании "Новости 24 часа" [юридическое наименование телеканала NewsOne] мер правового регулирования", - говорится в письме спецслужбы в адрес регулятора, которое есть в распоряжении агентства.

В документе уточняется, что в эфире канала звучат словосочетания "партия войны", "партия мира", "братоубийственная война", "механизм раскола православия", "Россия защищает свои интересы", "мир не признает Россию агрессором". По мнению представителей СБУ, эти фразы - "клише российской пропаганды", которые направлены "на искажение информации о происходящих событиях".

Также представителям спецслужбы не понравился ряд передач канала, где, по их мнению, "были допущены высказывания, которые содержат признаки скрытого призыва к агрессивным действиям" и "программирование агрессивного поведения у зрителей". Конкретный перечень "программирующих" высказываний в этих передачах в СБУ не уточнили.