Опрос: менее 20% жителей Германии довольны политикой Меркель

ТАСС, 28 сентября. Менее одной пятой жителей Германии довольны политикой, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании YouGov, опубликованные в пятницу газетой Handelsblatt.

По ее сведениям, лишь 17% немцев могут сказать, что они "довольны" или "очень довольны" тем курсом, что проводит канцлер. При этом 21% опрошенных "недовольны", а 33% "очень недовольны" политикой Меркель. Рейтинг главы МВД страны Хорста Зеехофера еще хуже - лишь 15% респондентов удовлетворены его работой, 52% не разделяют этого мнения.

В целом лишь 15% опрошенных отметили, что разделяют политику правительства, в то время как 56% участников исследования не согласны с ней. Примечательно, что граждане ФРГ намного больше довольны руководством на местах, нежели общим курсом государства: так, политикой в своей федеральной земле удовлетворены 24% респондентов, а действия местных властей вызывают одобрение у 30% участников опроса.

Исследование было проведено в период с 24 по 26 сентября, в нем приняли участие 2067 человек.

В последнее время правительство страны подвергается резкой критике в свете событий в городе Хемниц, где мигранты убили местного жителя, что спровоцировало массовые митинги с беспорядками на почве ксенофобии, а также скандал с бывшим главой разведки Хансом-Георгом Масеном, который встречался с представителями правопопулистской "Альтернативы для Германии" и передавал им рекомендации, как избежать неприятностей с законом из-за резкой риторики.