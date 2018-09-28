Меркель надеется, что саммит лидеров РФ, ФРГ, Турции и Франции по Идлибу пройдет в октябре

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что саммит лидеров России, ФРГ, Турции и Франции по ситуации в сирийской провинции Идлиб состоится уже в октябре. Об этом она заявила в пятницу в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Прорывная договоренность: что нужно знать о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

По ее словам, ситуация в Идлибе "остается хрупкой". "Мы выступаем за проведение четырехсторонней встречи - с участием турецкого, российского, французского президентов и меня", - сказала Меркель. "Мы стремимся к тому, чтобы это произошло в октябре", - отметила она.

Меркель отметила, что в субботу продолжит обсуждение с Эрдоганом сирийского конфликта.

17 сентября на переговорах в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется вывести оттуда танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы, находящиеся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут вести подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.