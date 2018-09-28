ЛНР: уход Кучмы из минских переговоров отразится на их тональности, но не на содержании

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Возможный выход экс-президента Украины и одного из подписантов минских соглашений Леонида Кучмы из состава контактной группы отразится на тональности переговоров, но не на их продуктивности, которая давно является минимальной из-за позиции Киева.

Об этом ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник, комментируя слова бывшего президента Украины о решении выйти из группы по достижении критического возраста.

Ранее в пятницу Кучма сообщил, что принял решение выйти из контактной группы, когда достигнет критического возраста, чтобы "дать возможность поработать другим".

"Уход Кучмы отразится только на тональности ведения переговоров, их продуктивность уже давно сведена к минимуму. В конечном итоге Кучма является лишь лицом на переговорах, а политика заведения переговоров в тупик генерировалась и генерируется на Банковой (улица в Киеве, где расположена администрация президента Украины - прим. ТАСС). С уходом Кучмы может измениться только внешняя форма переговоров, но не содержание", - сказал Мирошник.

При этом он отметил, что Кучма играет роль своего рода стабилизатора переговорного процесса. "Вместе с Кучмой может уйти и подобие адекватности среди представителей Киева на переговорах в Минске. Не стоит забывать, что Кучма остается единственным из тех, чья подпись стояла под минскими соглашениями, кто реально находится в переговорном процессе", - отметил представитель ЛНР.

По мнению Мирошника, существует риск замены Кучмы радикально настроенным представителем украинских властей. "Слишком велик риск, что вместо уравновешенного и сдержанного Кучмы может прийти кто-то из недоговороспособных молодых радикалов, которые превращают переговоры в ток-шоу, а конструктиву предпочитают перебранку и выкрикивание лозунгов, что не ведет к достижению хотя бы минимальных договоренностей", - пояснил Мирошник.