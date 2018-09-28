Украинские националисты избили адвоката журналиста Василия Муравицкого в здании суда

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Группа националистов в здании суда Житомира в пятницу избила адвоката Андрея Гожего, который представляет интересы обвиненного в госизмене журналиста Василия Муравицкого. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аппарате Королевского районного суда Житомира.
"В перерыве заседания произошла драка, было несколько десятков активистов. Адвоката журналиста избили", - сказал собеседник агентства. К зданию суда, как уточнили в аппарате, оперативно прибыли "две машины скорой помощи и большое количество полицейских".
Житомирский суд 27 июня перевел Муравицкого под домашний арест. До этого журналист более 10 месяцев находился в следственном изоляторе.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировали из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Ранее прокуратура сообщала, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сам Муравицкий вину не признает, защита считает обвинения против него абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Журналиста называют политическим заключенным, вина которого состоит в том, что он критиковал действующую в стране власть и выступал за скорейшее окончание конфликта в Донбассе. Эксперты правозащитной организации Amnesty International не нашли в статьях Муравицкого признаков госизмены и призвали снять с него обвинения.