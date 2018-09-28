Кучма не поддержал идею переноса переговоров контактной группы по Донбассу из Минска

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Смена места встречи контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе может иметь негативные последствия и доставит неудобства, в том числе и финансовые, для их участников.

Такое мнение выразил второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма журналистам. "Когда мы говорим, необходимо думать о последствиях", - отреагировал Кучма на идею переноса переговоров из Минска.

По его словам, смена площадки для встреч по Донбассу "на более нейтральную", будет проблематична и для Киева, и для других сторон. "Швейцария, Швеция, Финляндия - нейтральные страны. Мы там можем попробовать эти встречи. Но кто будет оформлять допуски туда представителей Донбасса?" - отметил Кучма.

Кроме того, указал он, материальные затраты на проведение встреч в другом месте будут более высокими, а "некоторые люди [участники встреч] ездят в Минск за свои деньги".

Кучма также отметил, что необходимо обратить внимание и на реакцию со стороны Белоруссии в ответ на такое предложение. "Мы должны посмотреть на окружение Украины: скоро у нас вообще не будет стран, с кем можно разговаривать по-дружески", - заявил он.

Идея переноса

С идеей перенести переговоры из Минска ранее выступил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, мотивируя это тем, что белорусская делегация в ООН голосует "неправильно".

На открывшейся 18 сентября сессии Генассамблеи ООН Белоруссия, Казахстан и Россия проголосовали против включения в повестку дня предложенного Киевом пункта о "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". После этого постпред Украины при ООН Ельченко призвал "сделать серьезные выводы из позиции Белоруссии". Это предложение поддержала также первый вице-спикер Верховной рады, которая принимает участие в переговорах по Донбассу в составе гуманитарной подгруппы, Ирина Геращенко.

Данную инициативу раскритиковал лидер движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, назвав ее "плевком" в сторону Белоруссии. Он считает, в частности, что в другом месте диалог может не состояться, поскольку туда могут не приехать представители провозглашенных республик Донбасса. В свою очередь, представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгений Марчук также заявил о нецелесообразности переноса площадки переговоров из Минска.

После начала конфликта на востоке Украины дипломатические переговоры сторон об урегулировании ведутся в рамках контактной группы в Минске при участии Киева, РФ, ОБСЕ и республик Донбасса, а также в нормандском формате - с участием представителей России, Франции, Германии и Украины.