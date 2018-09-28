Дания закрыла мосты и прекратила сообщение паромов с ФРГ и Швецией

ТАСС, 28 сентября. Датские власти закрыли несколько крупных мостов и паромное сообщение со Швецией и ФРГ. Об этом сообщается в Twitter полиции Копенгагена.

Дания закрыла мост через пролив Эресунн, связывающий Копенгаген и город Мальмё в Швеции, и мост через пролив Большой Бельт между датскими островами Фюн и Зеландия, а также остановила сообщение паромов со Швецией и ФРГ в ходе крупной полицейской операции.

По данным телерадиокомпании DR, полиция объявила план "Перехват".

"Началась крупная полицейская операция. По этой причине закрыты мосты и прекращено движение паромов на направлениях Рёдбю (Дания) - Путтгарден (Германия) и Гедсер (Дания) - Росток (Германия)", - сообщает полиция в Twitter.