В Конгрессе США проголосовали за обнародование показаний в рамках разбирательства по РФ

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Комитет по разведке Конгресса проголосовал за обнародование стенограммы показаний, взятых у нескольких десятков лиц в рамках завершенного разбирательства по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. Об этом в пятницу сообщила газета Politico .

Издание уточняет, что будут опубликованы 53 стенограммы. Ранее председатель этого спецкомитета Девин Нуньес заявил, что данные показания необходимо опубликовать до промежуточных выборов 2018 года. По его оценке, порядка 70-80% документов по этому расследованию не относятся к категории секретных, остальные будут направлены в аппарат директора Национальной разведки США Дэниела Коутса.

Ранее спецкомитет по разведке завершил свое расследование, касавшееся так называемых сговора команды Дональда Трампа с Кремлем и российского вмешательства в выборы. В заключении, проект которого удалось принять благодаря республиканцам, говорилось, что никакой координации между штабом президента и Кремлем не было. Некоторые члены Республиканской партии при этом настаивали на проверке правомочности действий ФБР, которое в 2016 году вело слежку за кампанией нынешнего главы государства.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в мае прошлого года приступил к расследованию предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США и якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и Москвой. Президент США и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких- либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.