В Конгрессе США проголосовали за обнародование показаний в рамках разбирательства по РФ

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Комитет по разведке Конгресса проголосовал за обнародование стенограммы показаний, взятых у нескольких десятков лиц в рамках завершенного разбирательства по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. Об этом в пятницу сообщила газета Politico.
Издание уточняет, что будут опубликованы 53 стенограммы. Ранее председатель этого спецкомитета Девин Нуньес заявил, что данные показания необходимо опубликовать до промежуточных выборов 2018 года. По его оценке, порядка 70-80% документов по этому расследованию не относятся к категории секретных, остальные будут направлены в аппарат директора Национальной разведки США Дэниела Коутса.
Ранее спецкомитет по разведке завершил свое расследование, касавшееся так называемых сговора команды Дональда Трампа с Кремлем и российского вмешательства в выборы. В заключении, проект которого удалось принять благодаря республиканцам, говорилось, что никакой координации между штабом президента и Кремлем не было. Некоторые члены Республиканской партии при этом настаивали на проверке правомочности действий ФБР, которое в 2016 году вело слежку за кампанией нынешнего главы государства.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в мае прошлого года приступил к расследованию предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США и якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и Москвой. Президент США и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких- либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.