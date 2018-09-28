Страны ЕС проголосовали в СПЧ ООН против предложений РФ по борьбе с терроризмом в Сирии

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Страны Европейского союза (EC), Украина, Грузия и Саудовская Аравия выступили против предложения России закрепить в резолюции по Сирии запрет на сотрудничество с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ). На проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в пятницу они проголосовали против четырех российских поправок к этому документу, направленных на консолидацию международных усилий по борьбе с терроризмом и содействие сирийскому урегулированию.

Российская делегация предложила, в частности, включить в резолюцию призыв ко всем государствам воздержаться от пособничества ИГ и "Джебхат-ан-Нусре", а также другим террористическим группировкам. В другой российской поправке говорилось о "приветствии международных усилий по отделению экстремистов и террористических групп от конструктивной умеренной оппозиции". В третьей поправке предлагалось собрать сведения о сотрудничестве бизнес-структур и негосударственных фондов с террористами с целью привлечения их в будущем к ответственности. И наконец, в четвертой поправке речь шла об осуждении санкций, которые некоторые государства ввели в отношении Сирии.

Поправки были поставлены на голосование каждая в отдельности и отклонены большинством голосов. Во всех четырех случаях против проголосовали страны Евросоюза, Украина, Грузия, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Среди поддержавших предложение России во время каждого из четырех голосований были Китай, Куба, Египет и Пакистан.

На голосование на сессии была вынесена также традиционно принимаемая из года в год в СПЧ, инициированная западными и рядом арабских стран резолюция по Сирии. В ней говорится о необходимости соблюдения прав человека всеми сторонами конфликта, однако больше всего обвинений предъявлено правительственным силам. В частности, в документе упомянуты "свидетельства" применения оружейного хлора в Восточной Гуте 22 января и 1 февраля 2018 года, а также утверждается, что "правительство и/или связанные с ним ополченцы совершили военное преступление, использовав запрещенное оружие".

Эта резолюция была принята в итоге 27 голосами "за" при четырех "против" и 16 "воздержавшихся". Против проголосовали Китай, Куба, Бурунди и Венесуэла. Россия в этом году не является членом СПЧ и поэтому не участвовала в голосовании. Тем не менее делегация РФ заявила на сессии, что подобные резолюции являются "инструментом поддержки, в том силе информационной и политической", боевиков и террористов, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.