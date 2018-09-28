Выдачу венгерских паспортов в Закарпатье будут расследовать как госизмену

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Обстоятельства выдачи венгерских паспортов в закарпатском городе Берегове будут расследовать по статье "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

"Прокуратура на основании сообщений СМИ внесла сведения по факту выдачи жителям Берегова венгерских паспортов в Единый реестр досудебных решений по статье "Госизмена", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что это предварительная правовая квалификация.

Ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сообщал, что видео, на котором запечатлена выдача жителям Закарпатья венгерских паспортов, сделано украинским пограничником, который решил получить гражданство этой страны и снял на память торжественную церемонию принесения присяги на верность Венгрии.

Появление в интернете 19 сентября 2018 года видео, которое было сделано в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области, стало поводом для нового витка напряженности в отношениях Киева и Будапешта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за выдачу венгерских паспортов украинцам страна намерена выслать консула Венгрии.

В Будапеште пообещали отреагировать на это зеркальными мерами. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что видеосъемка на территории дипломатической миссии была операцией спецслужб, что является нарушением международных правил.