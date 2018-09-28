Хуситы не пустили в аэропорт Саны самолет ООН для эвакуации сыновей экс-президента Йемена

ТАСС, 28 сентября. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) не разрешило в пятницу самолету ООН совершить посадку в международном аэропорту Саны. Как утверждает газета Al Hayat, борт всемирной организации должен был вывезти из Йемена сыновей экс-президента Али Абдаллы Салеха - Салаха и Мадина.

По версии издания, эвакуация сыновей Салеха, находящихся в плену хуситов, была заранее согласована ООН с мятежниками. Борт ООН покинул аэропорт Аммана (Иордания) и направился в Сану, но, не получив разрешения на посадку, вынужден был вернуться.

Официального комментария со стороны мятежников и из ООН пока не поступало.

Али Абдалла Салех возглавлял Йемен с 1978 года. В 2012 он ушел в отставку после подписания плана об урегулировании политического кризиса в Йемене, передав власть занимавшему тогда пост вице-президента Абд Раббо Мансуру Хади. Бывший глава государства и его старший сын Ахмед, тем не менее, сохраняли влияние на вооруженные силы страны. Верные им армейские части поддержали переворот мятежников-хуситов в 2014 году, отстранивших от власти Хади, который после этого обратился к монархиям Персидского залива с призывом вмешаться в ситуацию.

В декабре 2017 года 75-летний Салех был убит своими уже бывшими союзниками - хуситами. Лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси в своем обращении после убийства Салеха назвал тот день "историческим". В свою очередь, сын бывшего президента Ахмед пообещал отомстить за смерть отца.