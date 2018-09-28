Госдепартамент не уточнил, намерен ли Помпео запрашивать встречу с Лавровым

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Американская сторона отказалась уточнить, собирается ли госсекретарь США Майкл Помпео запрашивать двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках общеполитической дискуссии на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

"Объявлять не о чем", - сказал в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента высокого ранга, отвечая на вопрос о том, предлагает ли все еще Помпео Лаврову провести переговоры на полях нынешней сессии ГА ООН. Никаких других комментариев на эту тему от представителя американского внешнеполитического ведомства не последовало.

В понедельник глава Госдепа признал на брифинге для журналистов, что рассчитывает встретиться с российским коллегой во время пребывания их обоих в Нью-Йорке. Газета The Washington Post ранее сообщила, что Помпео попросил Лаврова об организации этой встречи для обсуждения прежде всего двусторонних российско-американских отношений в состоявшемся еще 10 августа телефонном разговоре. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт тогда же подтвердила достоверность этой информации.

Между тем, как заявил в пятницу ТАСС в Москве замглавы МИД России Сергей Рябков, пока нет понимания того, состоится ли встреча Лаврова с Помпео. Отдельного разговора, тем более сфокусированного на вопросах двусторонней повестки дня и других темах, составляющих нынешнее содержание повестки дня в диалоге между нашими странами, - такой встречи до сих пор не было, сказал Рябков.