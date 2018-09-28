Спецслужба Эстонии опровергла данные о том, что Скрипаль помог ей разоблачить шпионов

ТАЛЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению двух граждан Эстонии, подозреваемых в шпионаже. Об этом в пятницу заявила полиция безопасности (КаПо) балтийской республики, комментируя публикацию в немецком издании Focus Online.

"Скрипаль не имеет никакого отношения ни к одному из случаев разоблачения шпионов в Эстонии", - говорится в заявлении КаПо, которое цитирует информагентство LETA.

Ранее в пятницу Focus Online сообщил со ссылкой на анонимный источник в Группе контрразведки при Штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (ACCI, штаб-квартира в Брюсселе), что Сергей Скрипаль до 2017 года сотрудничал со спецслужбами четырех стран - участниц альянса - Великобританией, Чехией, Эстонией и Испанией - и предоставлял им информацию о якобы действовавших в этих странах агентах военной разведки РФ. В частности, утверждает издание, летом 2016 года Скрипаль передал эстонской стороне данные о российских разведчиках, работавших в Таллине. Среди них были майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и его отец Петр Волин.

5 сентября государственный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщил, что Метсавас и Волин подозреваются в сотрудничестве с Главным управлением (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Поскольку оба они являются гражданами Эстонии, их подозревают в госизмене. Секретные сведения они якобы передавали в течение пяти лет.

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.