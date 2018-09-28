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Сирия надеется закрыть небо для израильских самолетов с помощью С-300

Сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем выразил надежду, что Дамаск получит ЗРК в течение двух недель
ЗРК С-300 Сергей Савостьянов/ТАСС
ЗРК С-300
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Дамаск рассчитывает, что с помощью российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 закроет небо для израильских самолетов.

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Об этом журналистам в пятницу заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я надеюсь на это", - сказал сирийский министр, отвечая на соответствующий вопрос.

"Согласно тому, что говорит господин [глава Минобороны РФ Сергей] Шойгу, мы получим их в течение двух недель", - отметил Валид Муаллем.

Трагедия с Ил-20

24 сентября Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийской армии С-300 для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского ЗРК С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским истребителям F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияИзраиль
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