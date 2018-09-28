Глава МИД Сирии заявил, что Дамаск удовлетворен ситуацией в Идлибе

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Сирии удовлетворены ситуацией в провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Да, мы удовлетворены ситуацией, - сказал он. - Гуманитарные коридоры работают, но, к сожалению, террористы не дают мирным жителям возможности покинуть Идлиб".

"Террористы должны покинуть Идлиб, провинция не должна находиться в руках иностранцев, - подчеркнул Муаллем. - Не знаю, начался ли выход террористов. Надеюсь, что этот процесс начнется".

Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.