Генсек ООН в беседе с премьером Молдавии отметил прогресс в приднестровском урегулировании

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу на встрече с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом затронул тему Приднестровься, отметив прогресс в урегулировании конфликта.

Встреча состоялась на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в канцелярии генсека.

"Генеральный секретарь приветствовал прогресс, достигнутый в процессе урегулирования в Приднестровье в формате "пять плюс два", - говорится в сообщении.

Переговоры по приднестровскому урегулированию ведутся в формате "пять плюс два": Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ - посредники, а США и ЕС - наблюдатели.