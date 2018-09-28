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В Пентагоне считают, что первый боевой вылет истребителя F-35B прошел успешно

Многоцелевой истребитель нанес первые удары по противнику в Афганистане 27 сентября

ТАСС, 28 сентября. Американские военные положительно оценили первый боевой вылет многоцелевого истребителя F-35B. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте Пентагона.

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F-35B нанес первые удары по противнику в Афганистане в четверг. "Авиаудар, нанесенный для поддержки наземных операций по зачистке [территории от боевиков], был признан командующим сухопутных войск успешным", - говорится в сообщении.

Как сообщала ранее телекомпания CNN, F-35B 27 сентября нанес удары по позициям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Экипаж истребителя поразил выбранную неподвижную цель.

F-35 - это многоцелевой истребитель, спроектированный с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Вместе с США в проекте его создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. F-35 выпускается в трех модификациях: F-35A, F-35B, F-35C.

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АвстралияКанадаСШАТурцияДанияВеликобританияИталияНидерландыНорвегия
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