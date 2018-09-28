ВВС Израиля нанесли удары по постам ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сентября. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля дважды нанесли удары в пятницу по постам движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на нападения на израильских солдат во время беспорядков у границы с палестинским приморским анклавом. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на гранаты и взрывные устройства, которые бросали в сторону израильских солдат участники беспорядков на границе сектора, самолет ВВС Израиля нанес некоторое время назад удар по посту ХАМАС в северной части сектора Газа. Это была вторая подобная атака с воздуха за сегодня", - говорится в распространенном военными коммюнике. Ранее израильский самолет поразил другой пост ХАМАС на севере анклава в ответ на аналогичный инцидент на границе, указали в пресс-службе.

По подсчетам израильских военных, "во второй половине дня до 20 тыс. палестинцев участвуют в беспорядках в нескольких районах вдоль границы сектора Газа". "Участники столкновений бросают камни, гранаты и самодельные взрывные устройства, а также направляют горящие покрышки в сторону израильских военнослужащих и забора безопасности", - продолжили в армии, отметив, что с израильской стороны потерь нет. "Подразделения отвечают применением средств по контролю над толпой и действуют в соответствии со стандартной процедурой [открытия огня]", - добавили военные.

По данным палестинского Минздрава, которые приводит агентство Wafa, не менее шести палестинцев были убиты, пострадавшими числятся более 500 человек.