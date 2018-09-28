Миссия ООН в Косове продолжит свою работу

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что деятельность Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK) будет продолжена. Такое заявление он сделал в пятницу в ходе встречи с сербской делегацией на полях ГА ООН, сообщает пресс-служба кабмина Сербии.

"Генсек ООН заявил в ходе разговора, что Миссия UNMIK остается в Косово и Метохии", - говорится в сообщении. Гутерриш также напомнил, что "для ООН Косово не является государством", добавив, что "организация будет поддерживать переговоры Белграда и Приштины по Косову".

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич отмечал, что деятельность UNMIK имеет жизненно важное значение для стабильности и безопасности автономного края.

20 сентября 2017 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую повысить эффективность миротворческих операций, в том числе путем их более тщательного планирования. Документ поддержали все 15 стран - членов Совбеза, включая Россию. В семистраничном документе указывается на необходимость повышения уровня подотчетности, транспарентности, эффективности и результативности операций ООН по поддержанию мира. Члены СБ приветствовали намерение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести реформу миротворческой деятельности в секретариате и на местах, а также подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия по этому вопросу с государствами - членами всемирной организации.