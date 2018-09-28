Мадуро счел успешным свой визит на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

ТАСС, 28 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил результаты своего визита в Нью-Йорк на 73-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом он сообщил в пятницу в своем Twitter.

"Победа в ООН, полная победа, - написал лидер Боливарианской Республики. - Еду в аэропорт, направляюсь на любимую родину. Правда о наших народах всегда будет побеждать ненависть и ложь".

В Нью-Йорке Мадуро провел на полях сессии Генассамблеи несколько двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем международной организации Антониу Гутерришем. Тем не менее встреча с президентом Дональдом Трампом, о готовности к которой Мадуро не раз заявлял только на этой неделе, в том числе с трибуны ООН, не состоялась.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. Согласно данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. По мнению Мадуро, все данные о существующем в стране миграционном кризисе сфабрикованы.