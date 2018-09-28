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Кризис на Украине

Суд Житомира продлил домашний арест журналисту Муравицкому на два месяца

Согласно решению суда, Василию Муравицкому запрещено круглосуточно покидать место своего пребывания до 26 ноября включительно

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Королёвский районный суд Житомира продлил домашний арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемого на Украине в госизмене, до 26 ноября. Об этом в пятницу объявила судья Нина Янчук.

"Суд постановил продлить меру пресечения Муравицкому Василию Александровичу в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место своего проживания. Срок действия обязанностей в отношении обвиняемого определить продолжительностью в 60 дней, то есть до 26 ноября 2018 года включительно", - цитирует ее слова агентство Укринформ.

Кроме того суда отклонил ходатайства защиты и прокурора, которые просили изменить меру пресечения. В частности прокурор Вадим Левченко просил суд о содержании под стражей, в то время как адвокаты журналиста инициировали замену круглосуточного домашнего ареста на ночной, чтобы подсудимый мог днем работать. Также речь шла о личных обязательства или поручительство.

Житомирский суд 27 июня перевел Муравицкого под домашний арест. До этого журналист более 10 месяцев находился в следственном изоляторе.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировали из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Ранее прокуратура сообщала, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Муравицкий вину не признает, защита считает обвинения против него абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Журналиста называют политическим заключенным, вина которого состоит в том, что он критиковал действующую в стране власть и выступал за скорейшее окончание конфликта в Донбассе. Эксперты правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") не нашли в статьях Муравицкого признаков госизмены и призвали снять с него обвинения.

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