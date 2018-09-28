Суд Житомира продлил домашний арест журналисту Муравицкому на два месяца

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Королёвский районный суд Житомира продлил домашний арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемого на Украине в госизмене, до 26 ноября. Об этом в пятницу объявила судья Нина Янчук.

"Суд постановил продлить меру пресечения Муравицкому Василию Александровичу в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место своего проживания. Срок действия обязанностей в отношении обвиняемого определить продолжительностью в 60 дней, то есть до 26 ноября 2018 года включительно", - цитирует ее слова агентство Укринформ.

Кроме того суда отклонил ходатайства защиты и прокурора, которые просили изменить меру пресечения. В частности прокурор Вадим Левченко просил суд о содержании под стражей, в то время как адвокаты журналиста инициировали замену круглосуточного домашнего ареста на ночной, чтобы подсудимый мог днем работать. Также речь шла о личных обязательства или поручительство.

Житомирский суд 27 июня перевел Муравицкого под домашний арест. До этого журналист более 10 месяцев находился в следственном изоляторе.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировали из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Ранее прокуратура сообщала, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Муравицкий вину не признает, защита считает обвинения против него абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Журналиста называют политическим заключенным, вина которого состоит в том, что он критиковал действующую в стране власть и выступал за скорейшее окончание конфликта в Донбассе. Эксперты правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") не нашли в статьях Муравицкого признаков госизмены и призвали снять с него обвинения.