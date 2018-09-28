Адвокат: задержанный в Норвегии россиянин дал новые показания полиции

"Это продолжалось практически весь день. Он дал объяснения по своему пребыванию в Норвегии и ответил на вопросы, которые ему задала полиция. Однако я не могу раскрывать деталей того, что он говорил, могу сказать, что он дал хорошие объяснения", - сказала она.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин, сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев дал в пятницу новые показания полиции. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Хеге Аакре.

"Полиция очень тщательно работает над этим случаем, они сказали нам, что это их приоритет", - добавила адвокат. По ее словам, Бочкарев, по ситуации на данный момент, останется под стражей до следующей субботы. Тогда, как она сообщила, его либо должны будут освободить, либо вновь направить дело в суд, чтобы продлить заключение.

В среду Апелляционный суд Боргартинга в Осло отклонил апелляцию Бочкарева на задержание норвежскими властями.

Задержание россиянина

Посольство РФ в Норвегии 23 сентября подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло Гардермуэн 21 сентября. В посольстве считают, что задержание и арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланн был вызван в понедельник в МИД России, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности".

В дипломатическом ведомстве потребовали немедленно снять с россиянина все обвинения и освободить его.

В понедельник вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов подтвердил, что Бочкарев является сотрудником аппарата Совета Федерации. Умаханов заверил, что верхняя палата парламента сделает все, чтобы защитить его законные интересы и права. По словам вице-спикера, россиянин отправился на мероприятие в Норвегию "по линии Совета Европы - международной организации - с участием и по представлению норвежского парламента". Он также сообщил, что Бочкарев участвует в подобных мероприятиях с 2009 года.