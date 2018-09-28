WSJ: в администрации США спорят по поводу оказания помощи аравийской коалиции в Йемене

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Серьезные споры по поводу дальнейшего оказания Вашингтоном помощи коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая ведет боевые действия в Йемене, возникли в администрации США. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, споры возникли после того, как в августе в северо-западной йеменской провинции Саада удару ВВС аравийской коалиции подвергся школьный автобус, в результате чего погибли около 50 человек, в основном дети и подростки.

Как отмечает газета, ряд официальных лиц в Госдепартаменте после этого начали выступать за сокращение американской поддержки возглавляемым Саудовской Аравией силам. В то же время в Совете национальной безопасности при Белом доме выступают за то, чтобы США начали предоставлять аравийской коалиции больше развединформации и усилили ее поддержку на уровне военных советников с целью снизить вероятность повторных ошибочных ударов, отмечает издание.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы принимать участие в боевых действиях и допускать эскалацию в Йемене, но мы очень заинтересованы в защите наших партнеров", - приводит газета слова неназванного высокопоставленного представителя администрации США, поддерживающего вторую точку зрения. По его словам, Вашингтону необходимо помогать коалиции более тщательно выбирать цели для атаки и наносить удары с тем, чтобы снизить число жертв среди мирного населения.

По данным издания, США предоставляют аравийской коалиции "умеренную поддержку в военной сфере". Она, в частности, включает в себя продажу вооружений, предоставление разведданных и дозаправку в воздухе истребителей, применяемых для нанесения ударов в Йемене. Как пишет газета, некоторые законодатели в Конгрессе США активно пытаются добиться сокращения американской военной помощи для возглавляемых Эр-Риядом сил в Йемене, конфликт в котором уже привел, как заявляют в ООН, к крупнейшему гуманитарному кризису настоящего времени.

С августа 2014 года в Йемене идет противоборство между правительственными силами и хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин.