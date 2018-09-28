МИД ФРГ: перемирие на Украине и миссия ООН будут в центре внимания в ближайшее время

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Полноценное перемирие на Украине и возможная миссия ООН будут в центре внимания "нормандской четверки" в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на Генассамблее ООН.

"В том числе мы будем заняты решением конфликта на Украине. Совместно с Францией, Россией и Украиной мы интенсивно работаем над тем, чтобы реализовать минские соглашения. В центре внимания находятся уже давно согласованные меры по стабилизации режима перемирия. Все усилия нацелены на это. Кроме того это касается наших размышлений по возможной миссии ООН на востоке Украины", - сказал он.