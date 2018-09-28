Глава МИД ФРГ подчеркнул приверженность Европы соглашению с Ираном

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Соглашение по иранской ядерной программе не идеально, но оно помогло избежать эскалации, именно поэтому Европа не собирается отказываться от него. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на Генассамблее ООН.

"Пусть это соглашение с Ираном и не идеально. Однако оно помогло избежать появления иранского атомного оружия, помогло избежать эскалации, которая была весьма вероятна три года назад. И это уже немало", - сказал он.

"Поэтому мы, европейцы, все вместе придерживаемся этого соглашения. Мы работаем над тем, чтобы продолжить [укреплять] экономические связи с Ираном, и призываем Иран в будущем выполнять свои обязательства", - отметил Маас.

По его словам, Германия все равно призывает Тегеран играть конструктивную роль в регионе ради решения кризисов в Йемене и Сирии.

Соглашение по ядерной программе Тегерана

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации договоренностей, и Вашингтон отменил рестрикции.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД, но при этом выдвинул Ирану фактически заведомо невыполнимые условия. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять.