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Основатель фирмы, составившей досье на Трампа, отказался ответить на вопросы конгрессменов

По данным агентства Reuters, адвокаты Гленна Симпсона сообщили в Палату представителей Конгресса США, что он "не согласится на беседу"

ТАСС, 28 сентября. Один из основателей фирмы Fusion GPS, составившей досье на президента США Дональда Трампа, Гленн Симпсон отказался предстать перед двумя комитетами Конгресса США и ответить на вопросы их представителей. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

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По его данным, адвокаты Симпсона в четверг направили письмо председателям двух комитетов Палаты представителей Конгресса США и сообщили им, что их клиент "не согласится на беседу", запрос на проведение которой поступил ранее на этой неделе.

Подготовка досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

В досье утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам Трамп не раз подчеркивал, что это досье - "фальшивка" и пример "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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