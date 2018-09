Основатель фирмы, составившей досье на Трампа, отказался ответить на вопросы конгрессменов

По его данным, адвокаты Симпсона в четверг направили письмо председателям двух комитетов Палаты представителей Конгресса США и сообщили им, что их клиент "не согласится на беседу", запрос на проведение которой поступил ранее на этой неделе.

Подготовка досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

В досье утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам Трамп не раз подчеркивал, что это досье - "фальшивка" и пример "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.