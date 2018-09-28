Премьер Армении заявил о завершении "постреволюционных переходных отношений" с Россией

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что этап "постреволюционных переходных отношений" с Россией завершен. Такое заявление он сделал в пятницу вечером в ходе прямого эфира в Facebook.

"Как вы знаете, я неоднократно заявлял, что, по моей оценке, армяно-российские отношения никогда не были на столь высоком уровне. Сегодня в Душанбе я провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, после чего могу позволить себе заявить, что этап постреволюционных переходных отношений с Россией завершен", - отметил глава армянского кабмина.

По словам Пашиняна, "такое заявление не подразумевает, что в армяно-российских отношениях нет никаких проблем, вопросов или разных мнений". "Как я уже однажды сказал, в отношениях с Россией нет проблем, которые невозможно решить", - сообщил председатель армянского правительства и добавил, что "между ним и президентом РФ сформирована прекрасная атмосфера для сотрудничества и обсуждения различных проблем".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 27 до 28 сентября принял участие на саммите глав стран-участниц СНГ.

13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, их участники выступили против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку, а 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна.