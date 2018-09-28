Участие Кучмы в Контактной группе после 2 октября зависит от Порошенко

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Заседание Контактной группы в Минске, запланированное на 2 октября, может стать последним, в котором примет участие Леонид Кучма в качестве официального представителя Киева. Об этом сообщила в пятницу его пресс-секретарь Дарья Олифер.

"Леонид Кучма примет участие в заседании ТКГ (Трехсторонняя Контактная группа) в Минске, которое состоится 2 октября. А относительно следующих заседаний - все дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины [Петра Порошенко]", - приводит ее слова интернет-издание "the Бабель".

Олифер пояснила, что Кучма не должен писать заявление на увольнение, так как он работал в группе "на общественных началах".

Ранее в пятницу Леонид Кучма заявил, что принял решение уйти в отставку с поста полномочного представителя Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, когда достигнет "критического возраста". Пресс-секретарь в свою очередь уточнила изданию, что "критическим возрастом" сам экс-президент в беседах со своим окружением называл 80 лет. Этот юбилей Кучма как раз отпраздновал в августе этого года.