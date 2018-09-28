Пашинян предложил сделать заседания ЕАЭС и СНГ более открытыми для общественности

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что закрытые заседания глав стран - участниц ЕАЭС и СНГ можно сделать более открытыми для общественности. Об этом он заявил в понедельник вечером в ходе прямой трансляции на странице в Facebook.

"Я сегодня обменялся мнениями с нашими некоторыми партнерами о том, что следовало бы сделать наши закрытые заседания в СНГ и ЕАЭС более открытыми для общественности, дать некоторую информацию. Я сделал это для того, чтобы не сформировалось впечатление, что наши заседания проходят, образно выражаясь, в духе политбюро, где, по сути, нет полемики", - отметил глава армянского кабмина.

По словам Пашиняна, "это тема, над которой надо подумать для того, чтобы у общественности стран-участниц и мирового сообщества были какие-то представления, что там происходит".

"На закрытых заседаниях СНГ и ЕАЭС происходят бурные обсуждения, это не так, что заранее все решено. Я рад этому факту, потому что есть возможность защитить национальные интересы нашей страны, и это не будет казаться необычным явлением", - добавил премьер Армении.