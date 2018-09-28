Замгенсека ООН: успех в борьбе с терроризмом возможен лишь при совместных усилиях

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. ООН активно взаимодействует со странами Центральной Азии в реализации Совместного плана действий по борьбе с терроризмом. Об этом заявил в пятницу заместитель генерального секретаря ООН и глава Контртеррористического управления всемирной организации Владимир Воронков на проходившей на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи встрече высокого уровня. Она была посвящена обсуждению инициативы Казахстана "Кодекс поведения: за мир, свободный от терроризма".

"Казахстан и другие страны Центральной Азии решительно борются с терроризмом и ООН является их партнером в этих усилиях, - отметил он. - Контртеррористический центр ООН и региональные центры ООН, занимающиеся упреждающими дипломатическими усилиями, в настоящее время занимаются реализацией третьего этапа совместного плана действий по применению Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. Совместный план действий - первая в своем роде региональная инициатива - стал наглядным примером того, чего можно добиться коллективными усилиями, проявляя политическую волю".

"Терроризм по-прежнему остается сложной глобальной проблемой, которая затрагивает все страны мира, - продолжал он. - Террористические угрозы постоянно претерпевают изменения и международное сообщество должно это учитывать. Новые проблемы требуют новых решений. Что остается неизменным - так это то, что мы можем нанести поражение терроризму только в том случае, если будем действовать совместно".

По его словам, в инициативе "Кодекс поведения: за мир, свободный от терроризма" учтены ключевые положения резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе резолюции 2396, которая призывает страны - члены ООН укреплять безопасность на границах и обмениваться информацией о борьбе с террористами. "Инициатива Казахстана по выработке "Кодекса поведения: за мир, свободный от терроризма" - это важный шаг в деле укрепления международных усилий в сфере контртеррористического взаимодействия", - отметил в заключение заместитель генерального секретаря ООН.