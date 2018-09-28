США приняли решение закрыть консульство в Басре после ракетного обстрела

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение закрыть свое генеральное консульство в иракском городе Басра. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Майкл Помпео принял решение о том, чтобы сотрудники дипмиссии покинули консульство в Басре. Посольство США в Багдаде продолжит в полном объеме оказывать консульские услуги тем, кто находится в Басре и ее окрестностях", - говорится в документе.

8 сентября генеральное консульство США в Басре подверглось ракетному обстрелу. За день до этого был совершен минометный обстрел особо охраняемой "зеленой зоны" в центре Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и иностранные дипломатические миссии. По имеющимся данным, там тогда разорвалось три минометных снаряда, пострадавших не было.

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее обвинил в атаке на американское посольство в Багдаде и консульство в Басре "поддерживаемые Ираном военизированные группировки". Он заявил, что США ответят Ирану в случае новых атак на американские объекты в Ираке со стороны шиитских вооруженных группировок, поддерживаемых Тегераном.

Обстановка в Басре, страдающей от дефицита питьевой воды, массовых отравлений и перебоев с электроснабжением, значительно обострилась с 4 сентября. Тысячи жителей города присоединились тогда к продолжавшимся в течение многих дней акциям протеста с требованиями улучшения социальных условий. Прорвав заградительные кордоны, они атаковали консульство Ирана и подожгли его. Кроме того, сотни человек попытались напасть на дипмиссию США, но были оттеснены силами безопасности.

Для стабилизации ситуации в город были направлены усиленные отряды армейского спецназа. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади приказал начать расследование в отношении силовых структур Басры, бездействие которых привело к массовым поджогам и порче государственного имущества.