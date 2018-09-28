Полиция заявила о политических мотивах покушения на кандидата в президенты Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии пришла к выводу, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару действовал в одиночку, без участия сообщников, а его действия были продиктованы несогласием с политическими взглядами кандидата. Об этом говорится в представленном в пятницу отчете правоохранительных органов, фрагменты которого опубликованы на сайте телеканала Globo.

По мнению следствия, атаковавший готовился к нападению с ножом - например, фотографировал отель, где Болсонару должен был встречаться с предпринимателями. "Что касается участия или соучастия третьих лиц на месте преступления, то, исходя из собранных доказательств, исключается вовлечение третьих лиц", - отмечено в документе.

Болсонару был тяжело ранен ножом 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога".

Бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов, Болсонару лидирует по популярности среди всех претендентов на высший пост. По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, 28% бразильцев готовы поддержать депутата в первом туре президентских выборов, который состоится 7 октября.