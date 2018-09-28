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Генассамблея ООН - 2018

Премьер Молдавии призвал ГА ООН обсудить вопрос о войсках РФ в Приднестровье

Павел Филип заявил, что прибывание российских вооруженных сил на территории республики противоречит желанию Кишинева

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Молдавия добивается включения в повестку дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе российских войск с территории республики. Об этом заявил в пятницу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Молдавии Павел Филип.

"Мы призываем международное сообщество обратить внимание на пребывание российских военнослужащих и российских вооружений на территории Республики Молдова, что противоречит желанию республики, - заявил он. - Я призываю поддержать включение в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН в качестве важного и срочного этого вопроса, имеющего юридические, политические и военные аспекты". "Вывод войск должен был осуществлен полностью, без всяких условий и без проволочек", - добавил он.

Российские миротворцы были введены в зону конфликта в Молдавии 29 июля 1992 года в соответствии с "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру. В их задачу также входит охрана военных складов в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран.

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РоссияМолдавияГенассамблея ООН - 2018
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