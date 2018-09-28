NBC: прокуратура требует казни для убившего восемь человек в Нью-Йорке террориста

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Прокуратура США приняла решение требовать наказания в виде смертной казни для уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта и убийстве восьми человек в Нью-Йорке. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC .

Она напоминает, что в последний раз высшая мера наказания по итогам разбирательства в федеральном суде штата Нью-Йорк была приведена в исполнение в 1953 году. В том году были казнены Этель и Юлиус Розенберги, обвиненные в "атомном шпионаже" в пользу СССР.

31 октября 2017 года 30-летний Саипов проехал на пикапе на высокой скорости по выделенной для велосипедистов полосе вдоль одной из нью-йоркских улиц на берегу реки Гудзон, наезжая на всех оказавшихся на его пути. Жертвами нападения, названного властями США терактом, стали восемь человек, более 10 пострадали. Злоумышленник был ранен и арестован. Саипов признал, что действовал под влиянием идеологии террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Обвиняемый своей вины не признает и находится под стражей без возможности выхода под залог. Ранее агентство Associated Press сообщало, что прокуроры обратились к судье с просьбой установить дату начала слушаний на апрель 2019 года.