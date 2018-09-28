Мадуро в четвертый раз за неделю заявил о готовности встретиться с Трампом

ТАСС, 29 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу в четвертый раз за прошедшую неделю заявил о готовности сесть за стол переговоров с коллегой из США Дональдом Трампом. О намерении обсудить двусторонние отношения с американским лидером он заявил, прибыв в Каракас из Нью-Йорка, где участвовал в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"У меня есть мужество, решимость и отвага, чтобы встретиться с президентом Трампом, уважительно поприветствовать его и начать диалог высокого уровня... Если такая возможность появится, я ее не упущу", - цитирует главу государства сайт радиостанции Union Radio. Ранее на текущей неделе Мадуро говорил об этом намерении во вторник в эфире венесуэльского телевидения, в среду, выступая на общеполитической дискуссии высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН, и в четверг на встрече с журналистами в Нью-Йорке.

Несмотря на то, что встретиться с Трампом ему не удалось, лидер Боливарианской Республики высоко оценил результаты своей поездки.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. Согласно данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. По мнению Мадуро, все данные о существующем в стране миграционном кризисе сфабрикованы.

После президентских выборов 20 мая 2018 года, на которых действующий глава государства был переизбран, США ввели против Венесуэлы новые санкции. Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность. Это решение затрагивает в том числе долг, относящийся к PDVSA - государственной нефтяной компании южноамериканской страны.