Генсек ООН на встрече с главой МИД Сирии высказался за создание конституционной комиссии

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на состоявшейся в пятницу встрече с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом заявил о поддержке международным сообществом политического урегулирования конфликта в Сирии и призвал ускорить работу по формированию комиссии по выработке новой конституции.

Как сообщила пресс-служба ООН, генеральный секретарь "вновь заявил о том, что ООН поддерживает политическое урегулирование конфликта в соответствии с резолюцией Совета Безопасности номер 2254 и Женевским коммюнике, а также важность достижения в скором времени договоренностей по вопросу о пользующемся доверием комитете по вопросам выработки конституции, который включал бы представителей всех сторон конфликта".