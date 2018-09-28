Истребители F-35B впервые сели на британский авианосец Queen Elizabeth

Генсек ООН на встрече с главой МИД Сирии высказался за создание конституционной комиссии

Антониу Гутерриш заявил, что ООН поддерживает политическое урегулирование конфликта в соответствии с резолюцией Совета Безопасности и Женевским коммюнике

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