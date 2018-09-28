Истребители F-35B впервые сели на британский авианосец Queen Elizabeth

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Истребители пятого поколения F-35B Lightning II впервые совершили посадку на палубу новейшего британского авианосца Queen Elizabeth. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании.
"Крупнейший военный корабль в британской истории соединяется с самыми передовыми истребителями на планете. Это знаменует собой возрождение нашей силы, чтобы решительно наносить удары с моря в любой точке мира", - сказал министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, успешные испытания авианосца являются "величайшим моментом в военной истории". "Это также является свидетельством решимости Великобритании в содействии миру и прекращении войны", - добавил глава британского оборонного ведомства.
Полное водоизмещение Queen Elizabeth достигает 70,6 тыс. тонн, длина - 280 м, ширина - 73 м. Максимальная скорость хода авианосца составляет 26 узлов, дальность плавания - до 10 тыс. морских миль (около 19 тыс. км). Экипаж состоит из 679 человек. Авиагруппу корабля составляют до 40 самолетов и вертолетов, в том числе до 24 истребителей-бомбардировщиков, до девяти противолодочных вертолетов и четыре-пять вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения, при необходимости Queen Elizabeth может принять на борт до 70 летательных аппаратов.
Авианосец был официально включен в состав ВМС Великобритании в декабре 2017 года. На его строительство потребовалось более восьми лет.
Корабль отправился в августе со своей базы в Портсмуте в поход через Атлантический океан к берегам США. Главная задача плавания - практические испытания в океанских условиях взлетно-посадочных качеств палубных истребителей. Во время похода, который продлится 11 недель, самолеты совершат 500 взлетов и посадок на палубу авианосца.