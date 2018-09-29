Глава МИД Венгрии раскритиковал Глобальное соглашение ООН о миграции

ТАСС, 29 сентября. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Глобальное соглашение о миграции, которое страны ООН планируют одобрить до конца 2019 года, - "худшая вещь, которую ООН может сделать" для решения проблем миграции. Об этом Сийярто заявил в пятницу в ходе своего выступления в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"ООН готовится одобрить глобальное соглашение о миграции. Я могу сказать, что это худшая вещь, которую организация может сделать в отношении решения проблем, связанных с миграцией", - сказал Сийярто, пояснив, что документ "предвзят, несбалансирован и в чрезмерной степени направлен на поощрение миграции". "Мы совершенно не согласны с основным посылом соглашения, в котором миграция изображается как явление, определяющее будущее глобализованного мира, а все государства превращаются в страны происхождения, транзита и назначения", - добавил министр.

"У США были веские причины на то, чтобы покинуть переговорный процесс в самом начале. Правительство Венгрии также решило поступить так же, потому что мы не принимаем принципов глобального соглашения о миграции, мы не принимаем само соглашение и мы не будем принимать участие в механизме его одобрения", - напомнил Сийярто.

Соглашение ООН о миграции

В июле в штаб-квартире ООН прошли межправительственные переговоры по Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Как отметил генсек организации Антониу Гутерриш, это первое глобальное соглашение, нацеленное на то, чтобы более эффективно регулировать международную миграцию. По его словам, это отвечает интересам всех государств и поможет гарантировать соблюдение прав мигрантов.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции будет официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре нынешнего года.