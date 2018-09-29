Fox: конгрессмены США опросили гендиректора Google

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Два десятка республиканцев из нижней палаты Конгресса США в пятницу в закрытом режиме провели встречу с генеральным директором компании Google Сундаром Пичаи. Тон беседы был жестким, но уважительным, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, осведомленные о содержании встречи.

Она была организована в кабинете лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Кевина Маккарти и была посвящена, в основном, обвинениям Google в политической "подтасовке" результатов поиска новостей о президенте США Дональде Трампе и планам американской компании по запуску в Китае поисковой системы Dragonfly со встроенной цензурой.

По данным телеканала, встреча законодателей с Пичаи "носила позитивный характер", "тон разговора был жестким, но откровенным и уважительным". При этом конгрессмены "не стеснялись, задавая" неудобные вопросы. Гендиректор поисковика ответил не на все заданные вопросы, но выразил готовность продолжать подобные беседы с глазу на глаз на Капитолийском холме.

Президент США Дональд Трамп в августе написал на своей странице в Twitter о том, что 96% результатов запросу "Трамп новости" - это ссылки на национальные СМИ, разделяющие левые политические взгляды. По его словам, Google и другие подавляют голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости.

Свыше десятка правозащитных организаций, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch и Комитет защиты журналистов выразили обеспокоенность планами Google в Китае. В открытом письме к Пичаи, опубликованном на сайте Amnesty International, 13 организаций призвали его отказаться от этих намерений. Организации также подвергли Google критике из-за того, что она отказалась комментировать свои планы и разъяснить отношение к цензурированию в поисковых машинах.