Казахстан привержен расширению партнерства среди стран Центральной Азии

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Казахстан нацелен на расширение взаимодействия со странами Центральной Азии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы привержены расширению партнерства среди стран Центральной Азии и улучшению нашей способности давать достойный отпор вызовам и угрозам. В настоящее время в Центральной Азии мы наблюдаем новую реальность. Мы рассматриваем политический, экономический и культурный потенциал региона как общий ресурс, рациональное и эффективное использование которого может быть обеспечено только в коллективных условиях", - рассказал Абдрахманов.

По его словам, совместная цель стран - "создать в регионе Центральной Азии и за его пределами модель зоны мира, безопасности, доверия, развития и сотрудничества". Как отметил глава МИД, несколько составляющих этой зоны уже были созданы. Примером этому является Совет сотрудничества тюркоязычных государств, Международный фонд спасения Арала и встреча лидеров государств Центральной Азии в Астане.