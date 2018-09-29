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Генассамблея ООН - 2018

Порошенко считает, что на Генассамблее ООН Украина была приоритетом для многих государств

По словам украинского президента, среди тех, кто поддержал Украину, были премьеры Британии и Норвегии, президент Польши, а также лидеры балтийских и скандинавских государств

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Многие лидеры иностранных государств в ходе Генассамблеи ООН заявили об укреплении поддержки Украины. Об этом в субботу заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Украина была одним из первых приоритетов для многих лидеров иностранных государств, начиная от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и заканчивая президентом Польши Анджеем Дудой, начиная от премьера Норвегии и заканчивая руководителем Австралии", - утверждает Порошенко, подводя итоги своей поездки на Генассамблею ООН. Он добавил, что среди тех, кто поддержал Украину, были также лидеры балтийских и скандинавских государств.

В целом, по его мнению, Украине в Нью-Йорке "много что удалось". "Везде был поставлен вопрос об укреплении поддержки Украины", - убежден он. При этом, как считает Порошенко, "Россия, как и ранее, пребывает в международной изоляции, и это было четко продемонстрировано в ООН".

Глава государства также отметил, что уверен в принятии резолюции ООН по Крыму, "где Россия будет названа государством, которое оккупирует незаконно украинскую территорию".

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияПольшаПорошенко, Петр АлексеевичДуда, АнджейМэй, ТерезаКрымГенассамблея ООН - 2018
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