Порошенко считает несправедливым требовать от Украины возвращения $3 млрд долга России

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд, так как экс-президент Виктор Янукович вывез эти деньги из страны. С таким утверждением в субботу выступил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы защитились на определенное время, но я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кешем [наличными] в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо - требовать от Украины этих платежей", - заявил Порошенко, рассуждая о долге в $3 млрд перед Россией.

Долг по евробондам

В конце 2013 года Россия выкупила украинские еврооблигации на $3 млрд. Срок погашения евробондов наступил в декабре 2015 года, однако новое правительство Украины отказалось возвращать долг. После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия инициировала судебное разбирательство в Лондоне.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона постановил, что Украина обязана выплатить России $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Однако исполнение решения было приостановлено до рассмотрения апелляции, которую украинский Минфин подал в июне 2017 года.

Апелляционный суд Англии иск о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд на новое рассмотрение. Теперь Высокий суд Лондона вернется к рассмотрению спора, которое будет вестись уже в рамках полноценной, а не ускоренной процедуры, то есть с учетом всех политических моментов дела.

При этом апелляционная инстанция, как и Высокий суд Лондона, отклонил почти все доводы Украины против погашения долга перед РФ, кроме одного: что Украина выпустила еврооблигации под давлением со стороны России. Украинская сторона заявила об угрозах РФ и введении несправедливых торговых ограничений непосредственно перед выпуском евробондов. Украина также утверждает, что из-за "давления" ей пришлось отказаться от подписания уже согласованного договора об ассоциации с Евросоюзом и что она утратила доступ к международным источникам финансирования, в результате чего у нее "не осталось иного выбора", кроме как продать еврооблигации РФ. По утверждению Украины, в соответствии с английским правом факт "принуждения" якобы является правомерным аргументом для отказа от выплаты долга в качестве средства защиты.

Высокий суд Лондона ранее постановил, что судебного процесса по данному доводу также не требуется. Суд счел, что такая позиция не может быть признана английским судом как довод для неисполнения платежных обязательств. Однако Апелляционный суд Англии решил, что правомерность использования Украиной довода о "принуждении" может быть установлена только в ходе полноценного судебного процесса, в рамках которого Украина должна будет представить доказательства.

Если Верховный суд Великобритании отменит решение Апелляционного суда Англии, касающееся довода о давлении со стороны России, то предыдущее решение Высокого суда Лондона (обязавшего Украину погасить долг) будет восстановлено без права его оспаривания в дальнейшем. В противном случае будет организован новый судебный процесс, предметом рассмотрения на котором станет только украинский довод о якобы оказанном на Киев давлении, пояснили в Минфине РФ.