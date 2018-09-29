Петиция о закрытии на Украине двух телеканалов набрала необходимые для рассмотрения голоса

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Электронная петиция на сайте Верховной рады с требованием прекратить "антиукраинскую деятельность" телеканалов "112 Украина" и NewsOne за девять дней набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения украинским парламентом. Об этом говорится в субботу на сайте Рады.

"Требуем принятия всех необходимых мер в пределах полномочий и в рамках действующего законодательства, чтобы в кратчайшие сроки прекратить лицензионную деятельность телеканалов "112 Украина" и NewsOne", - сказано в тексте обращения.

Ранее в среду заведующая секретариата Комитета по национальной безопасности и обороне Верховной рады Татьяна Блистив заявила, что высокий темп набора голосов под петицией требует расследования со стороны киберполиции. Она также призвала "не допустить закрытие каналов, которые приглашают не тех людей, каких хотела бы власть". По ее мнению, на Украине начались процессы по сворачиванию свободы слова и демократических ценностей.

Украинские власти неоднократно обвиняли телеканалы "112 Украина" и NewsOne в необъективном освещении событий на "майдане" и в Донбассе. "112 Украина" подвергался частым проверкам со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и получал предупреждения из-за, как утверждают в ведомстве, нарушений условий лицензии.

17 сентября физической атаке во время прямого эфире подверглась сотрудница телеканала NewsOne. Радикалы пытались отобрать камеру и микрофон у съемочной группы, забросали ее яйцами, а корреспондент Дарина Билера подверглась нападению со стороны националистки и получила телесные повреждения.