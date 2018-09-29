Порошенко заявил, что у него нет бизнеса в России

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что не получает доход от предприятий, находящихся в России. Об этом он заявил в субботу.

"У Порошенко бизнеса в России нет и быть не может", - заявил глава государства. По его словам, у него "Россия конфисковала Севастопольский морской завод". "Де-факто его в собственности у меня нет", - подчеркнул президент, добавив, что продолжает вносить предприятие в свою ежегодную декларацию, так как "дарить оккупантам его никто не собирается".

Относительно Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Порошенко сказал, что "она была арестована". Этим фактом он пояснил невозможность ее продать или передать. Порошенко считает, что это было сделано, "чтобы дать [украинской] оппозиции основания обвинять в наличии липецкой фабрики". Порошенко также уверен, что фабрика "стоит и не будет запущена".

Корпорация "Рошен" является одним из активов Порошенко, включает пять кондитерских фабрик, в том числе Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие, Клайпедскую (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. т продукции 350 видов кондитерских изделий. В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн рублей.