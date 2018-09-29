Порошенко заявил, что Украина ведет "интенсивный" диалог с Китаем о миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Китай не будет против идеи введения миссии ООН в Донбасс. Об этом в субботу заявил президент Украины Петр Порошенко.

"С нами сейчас США, Великобритания, Франция - три из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. Ведется интенсивный диалог с Китаем, и он точно не будет против", - заявил Порошенко, говоря об инициативе о введении миссии ООН в Донбасс.

При этом президент Украины добавил, что против идеи миссии ООН в Донбассе выступает только Россия, все остальные уже готовы ее поддержать. "На сегодня Украина, США, Германия и Франция имеют настолько общее видение миссии, что уже готовы выносить вопрос на Совбез ООН. Если Россия воспользуется правом вето, это будет вызовом всему мировому сообществу", - полагает глава украинского государства.

В то же время Порошенко признал, что не может "назвать даже приблизительные сроки введения миротворческой миссии".

Ранее, 26 сентября, выступая на мероприятии "Действия в поддержку миротворчества" на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на отправку в Донбасс миротворцев организации. Политик констатировал, что запрос украинской стороны о направлении соответствующей миссии ООН в Донбасс не был удовлетворен. По словам украинского президента, в Киеве выполнение данного запроса расценивают как проверку способности ООН "действовать в сложной конфликтной ситуации".

В дальнейшем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакого компромисса по вопросу развертывания миротворческой миссии в Донбассе нет. Он напомнил, что изначально российский лидер был инициатором идеи отправить в регион охранную миссию под эгидой ООН для обеспечения безопасности сотрудникам СММ ОБСЕ.