Эксперт: Кучма заявил об уходе из контактной группы, чтобы обратить внимание на процесс

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Заявление второго президента Украины и одного из подписантов минских соглашений Леонида Кучмы об уходе из контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сделано не случайно и имеет целью обратить внимание на этот процесс, который за последние полтора года не дал результатов. Такое мнение высказал бывший представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Роман Бессмертный.

"Я бы осторожно отнесся к этому заявлению и не был бы таким однозначным, как сегодня все заявляют о том, что Леонид Данилович [Кучма] уходит. Леонид Данилович делает заявление, во-первых, чтобы привлечь внимание внутреннего руководства страны <...> потому что речь не идет о быстром выходе, речь идет о том, что это может произойти в силу каких-либо обстоятельств, но когда ситуация покажет", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Бессмертный считает очевидным, что в ближайшее время пройдет встреча Кучмы с президентом Украины Петром Порошенко, где будет достигнут результат по этому вопросу. "Но заранее могу сказать, что нервное напряжение, которое переживают участники этих переговоров, превышает человеческие возможности, поэтому я бы с понимаем отнесся и к эмоциональности и к тому, как могут развиваться события потом", - отметил он, подчеркнув, что в целом стоит вопрос актуальности существования минской группы и ее проведение в белорусской столице.

Кучма 28 сентября заявил, что принял решение уйти в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, когда достигнет "критического возраста". Его пресс-секретарь уточнила , что "критическим возрастом" сам экс-президент в беседах со своим окружением называл 80 лет. Этот юбилей Кучма отпраздновал в августе этого года. Она также добавила, что заседание контактной группы в Минске, запланированное на 2 октября, может стать последним, в котором примет участие Кучма в качестве официального представителя Киева.