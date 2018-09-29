Глава британского МИД утверждает, что РФ заинтересована в провале переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант утверждает, что Россия заинтересована в том, чтобы переговоры между Великобританией и ЕС по теме Brexit завершились безрезультатно. С таким предположением глава Форин оффиса выступил в интервью газете The Times , отметив, что такой подход отвечал бы якобы существующим в Москве намерениям дестабилизации мирового порядка.

"Русские поддерживают все, что расшатывает устоявшийся порядок. Именно поэтому они поддержали бы не только Brexit, но и хотели бы, чтобы сделки по Brexit не было. Они хотели бы всего, что расшатывает западную коалицию", - утверждал Хант в опубликованном в субботу интервью.

Министр, занявший свой пост в июле после отставки предыдущего главы Форин оффиса Бориса Джонсона, полагает, что Россия движется в неправильном направлении. "Я не думаю, что она [Россия] столь же плохая, как в 1970-х и в 1980-х годах, но мы должны признать, что она движется в неправильном направлении и что Россия по своей сути очень оппортунистическая страна, - высказал мнение Хант. - Они [русские] ждут любой возможности, чтобы попытаться изменить международный порядок, и они делают это в совершенно недопустимой форме".

"Демократия отступает. Во времена холодной войны у нас не было никаких сомнений в отношении правильности нашей системы в сравнении с неправильностью того, что происходило за железным занавесом. Теперь же вы выясняете, что и в Великобритании, и в Америке, и в Европе люди не совсем уверены в том, насколько пригодна их система, и во многом из-за того, что происходит в интерактивной сфере. Социальные сети могут быть силой, весьма способствующей демократизации, но в настоящий момент мы наблюдаем негативные и дестабилизирующие последствия", - сказал министр.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все утверждения о том, что Москва якобы пытается вмешиваться в дела иностранных государств или дестабилизировать ситуацию в каком-то регионе, не имеют ничего общего с реальностью.