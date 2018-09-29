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Кризис на Украине
Обновлено 

Три человека ранены при взрыве на съезде компартии в Донецке

На место выехали спецгруппы
© Валентин Спринчак/ТАСС, архив

ТАСС, 29 сентября. Три человека ранены в результате взрыва, который произошел во время съезда Коммунистической партии провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке. Об этом в своем канале в Telegram сообщил депутат Владислав Бердичевский.

"На съезде компартии от взрыва неустановленного устройства ранено три человека", - написал он.

В министерстве государственной безопасности ДНР подтвердили факт взрыва. "Факт взрыва подтвержден, на место выехали спецгруппы", - сообщили в ведомстве Донецкому агентству новостей.

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