Три человека ранены при взрыве на съезде компартии в Донецке

ТАСС, 29 сентября. Три человека ранены в результате взрыва, который произошел во время съезда Коммунистической партии провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Донецке. Об этом в своем канале в Telegram сообщил депутат Владислав Бердичевский.

"На съезде компартии от взрыва неустановленного устройства ранено три человека", - написал он.

В министерстве государственной безопасности ДНР подтвердили факт взрыва. "Факт взрыва подтвержден, на место выехали спецгруппы", - сообщили в ведомстве Донецкому агентству новостей.