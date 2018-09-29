Глава британского МИД считает Трампа талантливее других президентов США в медиасфере

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Дональд Трамп является наиболее талантливым президентом США в сфере привлечения общественного внимания к проблемам. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в интервью газете The Times, которое он дал сразу по завершении своей встречи с главой Белого дома на Генассамблее ООН.

"Трамп точно такой же, каким вы видите его по ТВ. Он принадлежит к числу тех людей, которые о многом высказываются в социальных сетях. У него, в отличие от других президентов США, которых мы когда-либо видели, есть талант к паблисити [известность, популярность, достигаемая с помощью активности в медиасфере]", - отметил руководитель британского Форин оффиса.

По словам Ханта, весьма важно отличать то, что говорит нынешний глава американской администрации, и то, что он делает. Глава британского МИД убежден, что Трамп стремится к взаимодействию с мировым сообществом и готов идти на большой риск в своем намерении вывести ситуацию вокруг КНДР из тупика, который сохранялся в течение многих десятилетий.

Как отмечает издание, несмотря на пренебрежительные высказывания нынешнего президента США по отношению к женщинам и вспышки эмоций в его твитах, Хант выразил желание рассматривать Трампа в качестве ближайшего союзника Великобритании. "Я не согласен с множеством вещей, о которых он говорит, но он является лидером свободного мира. Он - большой друг и сторонник Великобритании", - заметил Хант.

В то же время газета обратила внимание на то, что на столе у главы британского МИД пока еще не нашлось места фотографии с Трампом. Вместо нее в серебристые рамки взяты совместные фото Ханта с Папой Римским Франциском и актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.