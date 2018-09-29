СМИ: армия Сербии переведена в состояние полной боеготовности в связи с ситуацией в Косове

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич перевел вооруженные силы страны в состояние полной боеготовности в связи с ситуацией на севере Косова, где приштинский спецназ занял ГЭС "Газиводе". Об этом сообщило в субботу агентство TANJUG со ссылкой на источник в администрации президента.

Соответствующий приказ направлен в Генштаб ВС страны. В этой связи по приказу главы МВД Небойши Стефановича в состояние полной боевой готовности переведены все силы полицейского спецназа Сербии.

Такие меры предприняты после того, как несколько десятков косовских спецназовцев ворвались в Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, заняли водохранилище и ГЭС "Газиводе".

ГЭС "Газиводе" и подстанция "Валач" являются ключевыми энергетическими объектами на севере Косова, они принадлежат сербской энергосети. Доход от ГЭС, по некоторым данным, составляет десятки миллионов евро в год. Здесь же находится ключевой для севера Косова объект водоснабжения - канал Ибр-Лепенац. Ранее косовары неоднократно заявляли, что ГЭС "Газиводе" должна быть включена в энергетическую систему непризнанного Косова.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В последние месяцы Белград и Приштина активно обсуждают некое "компромиссное решение", связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживают эту идею, настаивая на "окончательном соглашении", предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель 13 августа в ходе встречи с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в евросообщество.